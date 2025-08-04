Bozkurt'ta Yangın: Ahşap Ev ve Samanlık Kül Oldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesi Günvakti köyü Kavakça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılmaz'a ait ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa süre sonra evin bitişiğinde bulunan samanlığa sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gele, Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU