Bozkurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 53,16 gram metamfetamin ile 5,36 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı