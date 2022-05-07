Bozkurt'ta geçici 3 köprü ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Bozkurt'ta geçici 3 köprü ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bozkurt'ta geçici 3 köprü ulaşıma kapatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış sonrasında su seviyesinin yükselmesi sebebiyle, Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış sonrasında su seviyesinin yükselmesi sebebiyle, Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinin en çok hissedildiği Bozkurt ilçesinde, dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Ezine Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Ezine Çayı üzerinden ulaşımın sağlanması amacı ile inşa edilen geçici köprüleri su seviyesi aşmaya başladı. Yağış sonrası tedbir alan ekipler, ilçenin ortasından geçen Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprüyü tedbir amacıyla ulaşıma kapattı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Bozkurt, Sel, su, 3. Sayfa, Haberler

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