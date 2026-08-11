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Bozkır'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bozkır'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, Kaymakam Enes Özkan başkanlığında uyuşturucu, alkol, tütün ve kumar bağımlılığıyla mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler değerlendirildi. Toplantıda, okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bozkır Kaymakamı Enes Özkan başkanlığında, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanının katılımıyla uyuşturucu, alkol, tütün ve kumar bağımlılığıyla mücadele kapsamında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler değerlendirildi. Ayrıca okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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