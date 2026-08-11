Bozkır'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Konya'nın Bozkır ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bozkır Kaymakamı Enes Özkan başkanlığında, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanının katılımıyla uyuşturucu, alkol, tütün ve kumar bağımlılığıyla mücadele kapsamında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler değerlendirildi. Ayrıca okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı