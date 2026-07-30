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Bozdoğan’da zirai alan yangını

Bozdoğan’da zirai alan yangını
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zirai alandaki yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai alandaki yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.

Yangın, Alamut Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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