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Bozdoğan'da Meltem Menteşeli Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bozdoğan'da Meltem Menteşeli Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde aracının yanında ölü bulunan 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin cinayetinin şüphelisi M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde aracının yanında ölü olarak bulunan Meltem Menteşeli cinayetinin şüphelisi M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Madran Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Olayın şüphelisi saklandığı yerde yakalandı"

Menteşeli'nin öldürülmesinin ardından olayın şüphelisi M.D. firar ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, JASAT, Komanda ve İstihbarat ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından zanlı M.D. saklandığı arazide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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