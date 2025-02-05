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Bozcaada'da Rahatsızlanan İki Vatandaş Tıbbi Tahliye ile Kurtarıldı

Bozcaada'da Rahatsızlanan İki Vatandaş Tıbbi Tahliye ile Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan iki vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı tıbbi tahliye ile hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan iki vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada ilçesinde iki vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşların tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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