Bozcaada'da kanlı kusma nedeniyle hasta Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

Bozcaada'da kanlı kusma nedeniyle hasta Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozcaada'da kanlı kusma nedeniyle 35 yaşındaki hasta, Sahil Güvenlik botuyla Geyikli Feribot iskelesine getirilip ambulansa teslim edildi. Sağ ve bilinci açık teslim edilen hasta, Çanakkale'de ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kanlı kusma nedeni 35 yaşındaki bir hastanın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde kanlı kusma nedeniyle hasta P.K.'nin (35) 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi bildirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine kanlı kusma nedeniyle hasta P.K.'nin sağlık personeliyle 'TCSG-16' Sahil Güvenlik botuna alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik botu ile Geyikli Feribot iskelesine getirilen hasta iskelede hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık şekilde teslim edildi.
Çanakkale'ye getirilen P.K. ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı.