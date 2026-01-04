Haberler

Bozcaada açıklarında boş ham petrol tankeri karaya oturdu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri, lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu yetkililere bildirdi, bölgeye kurtarma römorkörleri gönderildi.

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-16' römorkörü sevk edildi.

Öte yandan, gemide petrol yükü olmadığı ve 26 personelin bulunduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

