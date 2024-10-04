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Yemek pişirip çamaşırları asan hırsız bir de üzerine ev sahibine not bıraktı

Yemek pişirip çamaşırları asan hırsız bir de üzerine ev sahibine not bıraktı
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Birleşik Krallığa bağlı Galler'de ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Bir hırsız evine girdiği kadının çamaşırlarını astı, alışverişte aldıklarını dolaba yerleştirdi ve kendine yemek pişirdi. Giderken bıraktığı notta da "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" yazdı.

36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, bir kadının evine girerek çamaşırlarını astı, alışverişini yerleştirdi ve mutfakta yemek yaptı. Kadın, işten eve döndüğünde bahçedeki eşyaların yerinin değiştirilmiş olduğunu fark etti. Geri dönüşüm kutusu boşaltılmış, hatta kuş yemlikleri bile doldurulmuştu.

Yemek pişirip çamaşırları asan hırsız bir de üzerine ev sahibine not bıraktı

"ENDİŞELENME, MUTLU OL, YEMEK YE"

Evde ise daha da şaşırtıcı detaylar vardı. Dolaptan çıkarılan malzemelerle bir yemek hazırlanmış, alışveriş torbasındaki ürünler buzdolabına yerleştirilmişti. Eski mutfak eşyaları çöpe atılmış, yerine yenileri konulmuştu. Diş fırçalarının başlıkları değiştirilmiş, oturma odasında ise bir kase dolusu şeker bulunmuştu. Hırsızın, "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" yazılı bir not bıraktığı da belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Alışveriş Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Galler Hukuk Dünya

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Yorumlar (4)

veli İdi:

Çalıyor ama çalışıyor diyenlere bir örnek sanırım :)

28
1
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GAGS:

hikayenin yazarı: 3A sınıfından cahit ci pi ti.. :D

8
1
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ali ihsan çakır:

İnsan evini biraz derli toplu bırakır, yazık değil mi hırsıza, işini mi yapsın senin çöpünü atıp yemeğini mi yapsın?(!)

2
0
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Bozkurtlar Diriliyor:

adam caliyor ama calisiyorda aaaabi :)

0
0
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