Evini boyadığı kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi, bunu duyan koca mahalleyi topladı - Haberler

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Evini boyadığı kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi, bunu duyan koca mahalleyi topladı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziosmanpaşa'da bir boya ustası, evini boyadığı kadına taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının mesajları göstermesi nedeniyle çılgına dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı sokak ortasında dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar'da bir boya ustası evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Kadın mesajları eşine göstererek, tacize uğradığını söyledi. Duruma öfkelenen eşi, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı.

ALDIĞI YUMRUKLA YERE YIKILDI

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdüler. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TAKİP EDİP BURDA SIKIŞTIRMIŞLAR"

Mahalle sakini Tamer Engin, "Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, "Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler. Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Bağcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Aksa:

çok iyi yapmışlar. polise gitselerdi adam akşam ezanı olmadan dışardaydı. şimdi yatsın 1 ay evinde

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Ted Mosby:

Ellerinize sağlık

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