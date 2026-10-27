Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bostancı’da otobüste biber gazı sıkan O.V. (44) gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bostancı'da 27 Ekim'de otobüste binme önceliği yüzünden tartıştığı kadın yolcuya yumruk atıp biber gazı sıkan O.V. (44) gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kadın ile etkilenen yolcular şikayetçi olmazken, şüphelinin 28 Ekim'de adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Bostancı'da bir otobüste kadın yolcuya yumruk atarak otobüs içine biber gazı sıkan O.V. (44) yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 27 Ekim'de Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir otobüste meydana gelen olayla ilgili olarak çalışmalar yürütüldü. Edinilen bilgilere göre bir erkek şahıs, otobüse binme önceliği nedeniyle tartıştığı kadın şahsa yumruk attı. Otobüsteki diğer yolcularla da tartışan şahsın, ardından otobüs içerisinde biber gazı sıktığı belirlendi. Otobüsün durmasıyla yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçan şüphelinin saldırısına maruz kalan kadın şahıs ile biber gazından etkilenen yolcuların, olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.V. (44) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın 28 Ekim'de adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni nesil suç örgütünün yöntemi deşifre oldu! Örgüt yöneticisinin babası da gözaltında

Yöntemleri deşifre oldu! Birinin babası da gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisini tornavidayla sırtından yaraladı

Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisinin sırtına tornavida sapladı
Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın

Efsane isim derbi sonrası patladı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın
TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı eylülde yüzde 8,4'e yükseldi, istihdam azaldı

TÜİK açıkladı! İşte işsizlik rakamları
Ankara'da 14 yaşındaki Arda'yı 6 kurşunla öldüren çocuk hakkında kan davası iddiası

Parkta 14 yaşındaki Arda'yı vurdu! Arkasında kan davası iddiası
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt

Kadın hayranının isteğine şaşırtan yanıt