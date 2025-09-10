Haberler

AYM son kararı verdi! Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı sürecek

AYM son kararı verdi! Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı sürecek
AYM, boşanan kadının 300 gün evlenme yasağına ilişkin düzenlemenin iptali talebi AYM tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Kadınların yeniden evlenmeleri için 300 gün beklemeleri gerekiyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) itiraz üzerine konuyu bugün ele aldı.

AİLE MAHKEMESİ DOSYAYI AYM'YE GÖNDERDİ

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesine göre; kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Erkekler için ise böyle bir süre sınırı yok. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, önüne gelen bir davada söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vardı. Mahkeme, iptal istemiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdi.

AYM REDDETTİ

Boşanan kadının 300 gün evlenme yasağına ilişkin düzenlemenin iptali talebi AYM tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
