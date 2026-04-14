Boşanma aşamasındaki eşinin annesinin evinin önünde havaya ateş açtı ve aracını yaktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, eşinin annesinin evinin önünde önce aracını yaktı, sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Olay, akşam 21.00 saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.Ş. isimli bir şahıs boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin annesinin evine gitti. Evin önüne giden şahıs, eşini ve eşinin annesini defalarca aradı. Telefonlarına cevap gelmemesi üzerine sinirlenen şahıs kayınvalidesinin evinin önünde kendi aracının üzerine benzin dökerek ilk önce aracını yaktı. Daha sonra sinirini alamayan şahıs elinde bulunan pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü. Olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı