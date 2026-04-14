Haberler

Boşanma aşamasındaki eşinin annesinin evinin önünde havaya ateş açtı ve aracını yaktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki bir şahıs, eşinin annesinin evinin önünde aracını yakarak havaya ateş açtı. Olay sonucu maddi hasar meydana geldi, şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, eşinin annesinin evinin önünde önce aracını yaktı, sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Olay, akşam 21.00 saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.Ş. isimli bir şahıs boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin annesinin evine gitti. Evin önüne giden şahıs, eşini ve eşinin annesini defalarca aradı. Telefonlarına cevap gelmemesi üzerine sinirlenen şahıs kayınvalidesinin evinin önünde kendi aracının üzerine benzin dökerek ilk önce aracını yaktı. Daha sonra sinirini alamayan şahıs elinde bulunan pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü. Olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı

Umutlar yeniden arttı, Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı

İspanya liderinin eşinin başı dertte! Suçlamalar öyle böyle değil
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama

İnsan bunu düşmanına bile yapmaz: Resmen enkaz bırakmışlar
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı