Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Saldırı

Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de çocuğunun mezuniyet törenine giden bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.V. çocuğunun mezuniyet töreni için bir okula giderken, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı. M.V. sokakta bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldrıdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı. Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti

Beyaz Saray'da kritik zirve! 2 ülke İran'a karşı birleşti
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.