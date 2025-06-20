Boşanma Aşamasındaki Kadına Sokak Ortasında Saldırı

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.V. çocuğunun mezuniyet töreni için bir okula giderken, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı. M.V. sokakta bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldrıdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı. Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.