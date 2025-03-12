Boşanma Aşamasındaki Kadın, Kocası Tarafından Öldürüldü

Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 10 Mart'ta akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Adıyaman (37) boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman'ın (42) kaldığı eve gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Yusuf Adıyaman, yanındaki tabancayla önce eşini, sonra kendini vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Adıyaman'ın cenazesi Konya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Adıyaman'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KONYA