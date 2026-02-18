Haberler

Tren istasyonundaki kadın cinayetine ilişkin yeni detaylar

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tren istasyonunda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aylin Polat Dağ'ın, eşi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tren istasyonunda tabancayla vurularak hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aylin Polat Dağ'ı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan TCDD'ye ait tren istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan Aylin Polat Dağ, yanına gelen E.D. tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple tabancayla başından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Aylin Polat Dağ, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanan şüpheli E.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı E.D.'nin, Aylin Polat Dağ'ın eşi olduğu öğrenildi. Çiftin İstanbul'da ikamet ettiği, boşanma aşamasında oldukları ve Aylin Polat Dağ'ın, katil zanlısı eşi E.D. hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi. Ayrıca Aylin Polat Dağ'ın sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
