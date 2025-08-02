Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu silahla vurarak öldüren ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini bacağından yaraladıktan kaçan şahıs, Sinop'ta yakalanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah E.'yi silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı.

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Ali Eren Somun, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürme ve nitelikli kasten yaralamadan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON