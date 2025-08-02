Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi S.S'yi öldüren ve bir mahalle bekçisini yaralayan A.E.S. adlı şahıs Sinop'ta yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi S.S'yi öldüren ve bir mahalle bekçisini yaralayan A.E.S.'nin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca, 'X' hesabından yapılan paylaşımda, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi S.S'yi ikamet ettiği adrese gizlice girerek öldüren ve olaya müdahale eden bir mahalle bekçisini yaralayan A.E.S. isimli şahsın Sinop'ta yakalandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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