Boşanma aşamasındaki eşini darp eden koca ev basıp otomobil kundakladı Ankara'da bir kişinin, boşanma davası sonuçlanana kadar kendisiyle birlikte kalmayı kabul etmediği eşini darp ettiği öne sürüldü.

Boşanma aşamasındaki eşini darp eden koca ev basıp otomobil kundakladı

ANKARA - Ankara'da bir kişinin, boşanma davası sonuçlanana kadar kendisiyle birlikte kalmayı kabul etmediği eşini darp ettiği öne sürüldü. Bununla da yetinmeyen saldırganın, eşinin ailesini sürekli tehdit ettiği, evlerini bastığını ve dedesinin otomobilini kundaklandığı iddia edildi.

İddialara göre, A. E. (29), kendisine şiddet uygulayan 2 yıllık eşi O.E.'den boşanmak istedi. Bunun üzerine O.E., eşine dava sonuçlanana kadar birlikte yaşamaya devam etme teklifinde bulundu. Teklifi reddeden A.E. çocuğuyla birlikte Altındağ'da yaşayan babaannesi A.Ç. ile ve dedesi Ş.Ç.'nin evine yerleşti. Durumu kabullenemeyen O.E., eşi A.E.'yi ve ailesini tehdit etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen O.E., eşinin amcasının evini bastı ve kardeşi G.Ç.'nin parmaklarını kırdı. Tehditlerinin ve saldırılarını dozunu artıran saldırgan koca, akrabalarıyla birlikte eşinin sığındığı evi silahla basarak camları kırdı. O.E. ile abisi M.E.'nin son olarak dün gece dede S.Ç.'nin otomobilini kundakladığı öne sürüldü. Hayatlarından endişe duyan A.E. ile ailesi ise saldırganların yakalanmasını istedi. Kundaklama olayıyla ilgili inceleme başlatılırken, çareyi İstanbul'a yerleşmekte bulun A.Ç. ise apar topar Ankara'ya gelerek sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

"Sürekli uyuşturucu kullandığı için ne yaptığını bilmiyor"

Mağdur eş A. E, boşanmak istediği eşinin uyuşturucu madde kullandığı ileri sürerek, "İki senedir evliyim. Boşanma davası açtım. O sürede de babaannemlerle kalıyordum. Eşim bana sürekli fiziksel ve psikolojik şiddetler uyguladı. Uzaklaştırma almama ve elektronik kelepçe olmasına rağmen bıçaklandım. Bana, 'Kız kardeşini, büyükbabanı' öldüreceğim demişti. Uzaklaştırma almadan önce de, 'Dedenin arabasını yakacağım' demişti. Cezaevine girdi çıktı. Silah ve uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Eşimin babası iki hafta önce buraya bizi öldürmeye geldi. Abisi de o sırada tabanca ile bekliyordu. Tehditler savuruyorlardı. Sürekli uyuşturucu kullandığı için ne yaptığını bilmiyor. Amcamın evini çekiçle bastı. Evlerimizin camlarını kırdı. Kız kardeşimin parmaklarını kırdı. Hiçbirimizin can güvenliği yok" dedi.

"Bana uyuşturucu içirmeye çalıştı"

A.E., eşi O.E. ile akrabalarının silah ticareti yaptığını da iddia ederek, "Arabayı yakmadan önce bunu tehditle dile getirmişti. 'Büyükbabanın arabasını yakıp amcanı, büyükbabanı, babaanneni, en son da seni öldüreceğim' dedi. Evlerinde uyuşturucu satıyorlar, silah ticareti yapıyorlar. Dün gece de abisi ile birlikte gelip arabayı yakmışlar. 'Nikah bitene kadar yanımda duracaksın' dedi. Ben de kabul etmedim. Bana uyuşturucu içirmeye çalıştı. Ben de başka yerlere sığındım. Bu sefer de aileme zarar vermeye başladı. Defalarca her yere şikayette bulunduk. Yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arabanın her yeri alev içindeydi"

Yanan aracı kullanılamaz hale gelen Ş.Ç, "Dün akşam sesler duyduk. Kapımız çaldı. Komşular geldi. 'Arabanız yanıyor' dedi. Bakmaya gittik. Arabanın her yeri alev içindeydi. Torunumuzun eşi yakmış arabayı. Komşumuz iki kişinin kaçtığını görmüş. Aynı kişi bundan bir ay öncede evimizin camını kırdı. Tehditler savurmaya başladı. Babası da pompalı tüfekle kapımıza geldi. Gece gelip kapımızı tekmelediler. Bizi daha önce de rahatsız ediyorlardı. Saldırgan torunumu bıçakladı. Hapse girdi sonra tekrar çıktı. Oğlumun gece evini basıp çekiçle saldırdılar. Telefonda sürekli, 'evininizi, köyünüzü yakacağım' diye tehditler savuruyordu. Sürekli şikayetçi olduk ama bir türlü kurtulamadık. Bu geceki olaydan sonra da kamış. Şu anda firari durumda. Aracım da şu anda kullanılamaz halde. 225 bin lira değerindeydi" ifadelerini kullandı.

"Tehditler savuruyordu"

Torununun alıkonulmaya çalışıldığını söyleyen dede S.Ç., "Bizi sürekli tehdit ediyordu. 'Sizi asacağım, keseceğim. Size öldürüp zarar vereceğim' diye tehditler savuruyordu. Torunumla saldırgan eşi 6-7 ay evli kaldılar. Torunum eşinden ayrıldıktan sonra eşi, 'Benim yanımdan başka bir yerde duramazsın. Annenin babanın evine gidemezsin' demiş. Bu durumu takıntı ederek sürekli saldırı yapıyor. Torunumu babası götürdü. Artık İstanbul'da yaşıyor" diye konuştu.

"Burada birkaç kere eşyalarımız çalındı ama kamera kaydı yok"

Kundaklanma olayının tanıklarından Elif Çağlar Deniz ise sitelerinde güvenlik kamerası çalışmadığı için bu tür olayların meydana geldiğini söyleyerek, "Olay gece oldu. İnsanlar 'yangın var' diye bağırıyordu. Bir araç yanıyordu. Müdahale etmeye çalıştık. İtfaiyeyi ardık. Müdahalede bulundular. Burada birkaç kere eşyalarımız çalındı ama kamera kaydı yok. Bu blokta kamera olmamasından şikayetçiyiz. Kaç kere şikayette bulunduk. Burada bir araç yandı. Yüzlerce kişi otuyor burada. Herkes dün gece zarar görebilirdi. Bununla ilgili kameraların olmaması canımızı çok yaktı" dedi.