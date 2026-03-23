Eşi tarafından öldürülüp yakılmak istenen Semanur son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice katledildikten sonra, cansız bedeni evin içerisinde yakılmaya çalışılan Semanur Algül, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yenibosna Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde feryatlar yükselirken, genç kadının ailesi yaşanan ihmallere ve caniliğe isyan etti.

"Merhametiyle iyileştirmek istedi, canıyla ödedi"

Cenaze namazı öncesi güçlükle ayakta duran anne Suzan Aydın, kızının katiliyle barışma sebebinin 'tehdit ve merhamet' olduğunu vurguladı. Kızının kendilerini korumak için ateşe yürüdüğünü belirten acılı anne, "Kızımı çocuklarıyla ve bizle tehdit etmiş. 'Anne, kafası yerinde değil, size zarar vermesin diye gidip onu hastaneye yatıracağım, merhametimle onu insana çevireceğim' dedi. Ama o kızıma merhamet etmedi. Dünyayı ayağa kaldıracağım, onların da ciğeri yanacak. Hani adalet nerede" dedi.

"Kapıyı kilitleyip evi ateşe vermiş"

Baba Orhan Aydın ise damadının madde bağımlısı olduğunu ve olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti. Torununun olay anında evde olmamasının tek tesellileri olduğunu belirten baba Aydın: "Kuzumu yakarak öldürmüş. Madde bağımlısıydı, daha önce de kızımı darp etmişti. Eve gelip kızımı öldürdükten sonra kapıyı üstüne kilitleyip evi yakmış. Ömür boyu ceza almasını istiyorum, başka canlar yanmasın," dedi

"Ailesi kefil olup AMATEM'den çıkarmış"

Cinayetin perde arkasındaki ihmal zincirine dikkat çeken dayı Cahit Aydın, şüphelinin normal şartlarda hastanede olması gerektiğini ifade etti. Bayram izni için ailesinin baskı yaptığını belirten Aydın, şunları söyledi: "AMATEM'de yatıyordu. Bayram öncesi ailesi zorla imza verip çıkardı. Kızı da imza atması için zorladılar. Kız 'Bana zarar verir' dediğinde, 'Biz kefiliz' dediler. Bugün normalde hastaneye geri teslim olması gerekiyordu ama bu canilik yaşandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı