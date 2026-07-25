Boşanma aşamasındaki damat, kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden damat, çıkan tartışmada kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu.

Olay, Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi 242. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma sürecinde olan G.B., eşiyle konuşmak için kayınpederi M.Ö.'nün evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre damat G.B., 'Evi yakarım' tehdidinde bulundu. Tehdidin ardından yaşanan gerginlikte kayınpeder M.Ö., tüfekle G.B.'yi ayağından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından G.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı damadın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı