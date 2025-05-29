Boşandığı Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı

Boşandığı Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı
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Samsun'da boşandığı eşi P.E.'yi bıçaklayarak yaralayan Ü.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, genç kadının tedavi altına alınmasıyla birlikte polisin Ü.P.'yi yakalamasıyla gelişti.

Boşandığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da boşandığı 2 çocuk annesi eşini takip ederek bıçaklayan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.P.boşandığı 2 çocuk annesi eşi P.E.'yi takip ederek oturduğu binanın girişinde bıçakla saldırdı. Baldırından bıçaklanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Ü.P. polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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