Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
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Adana'da boşandığı eşi tarafından iş yerinde vurularak öldürülen Esengül Kaya, Kozan'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından şüpheli, jandarma tarafından dur ihtarına uymayarak intihara teşebbüs etti.

Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Adana'da dün gece boşandığı eşini tarafından iş yerinde öldürülen Esengül Kaya Kozan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nın girişinde bulunan bir büfede meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Ç. 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya'nın çalıştığı büfeye gelerek tabancayla eşini vurup kaçtı. Şüpheli jandarmanın dur ihtarı üzerine intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayatı tehlikesi devam ediyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Esengül Kaya bugün Kozanda ailesi tarafından dualarla son yolcuğuna uğurlandı.

Kozan Asri Mezarlığında ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazı ile defnedilen Esengül Kaya'nın ailesi yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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