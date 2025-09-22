Haberler

Boşaltılan Okulun Bahçesine Girip Zarar Veren Üç Kişi Yakalandı

Boşaltılan Okulun Bahçesine Girip Zarar Veren Üç Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde, yıkım kararı nedeniyle boşaltılan bir okulun bahçesine giren üç kişi, camları kırdı ve yanıcı madde dökerek ağaçlara zarar vermek istedi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem uygulandı.

İzmir'in Buca ilçesinde yıkım kararı nedeniyle boşaltılan bir okulun bahçesine girip camları kıran, yanıcı madde döküp ağaçlara zarar vermek isteyen 3 kişi görenleri şaşkına çevirdi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem uygulandı.

Olay dün öğle saatlerinde Göksu Mahallesi'nde bulunan Buca Gazi Ortaokulunda meydana geldi. Yıkım kararı nedeniyle boşaltılan eski Gazi Ortaokulu bahçesine giren 3 kişi, binanın camlarını kırdı ve bahçesine yanıcı madde dökerek ateş çıkarttı. Görüntülerin sosyal medyada görüntülenmesi üzerine çalışma yürüten emniyet ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan olaya karışan B.Y.S., Z.A. ve B.B. hakkında, 'kamu malına zarar verme' suçundan adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.