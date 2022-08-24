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Boş daire alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Boş daire alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katı alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü.

Yangın, Beylikbağı Mahallesi 309 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, boş olduğu öğrenilen daireye sigara izmariti atılmasıyla birlikte yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Can kaybımız yok, sevindirici tarafı bu"

Yangın haberini alır almaz bölgeye gelerek ekiplere yardımcı olan Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın, "Boş olan dairenin üst katında oturan vatandaşlar var. Onlar balkonda sigara içiyorlar, aşağıya atıyorlar. Ateş oradan başlıyor. Can kaybımız yok, sevindirici tarafı bu. Mal kaybımız da yok sayılır. İtfaiyemiz, emniyetimiz olay yerinde, devletimiz şu anda görevi başında. Yangın ilk çıktığında hemen 110'u aradık. 5 dakika içinde olay yerine müdahale edildi. Korkulacak bir şey yok. Daire boştu, burada yaşayan amca ölmüştü, hanımı da öldü. Burası kullanılmıyordu. Üst katlarda oturanlar var" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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