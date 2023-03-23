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Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

3. Sayfa Haberleri

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı.

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

BATMAN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı.

Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde meydan geldi. Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı. Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirildi. Olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler boru hattından sızan petrolü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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