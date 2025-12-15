Haberler

Artvin'de tır şoförünün virajda 5 aracı sollaması faciaya davetiye çıkardı

Artvin'de tır şoförünün virajda 5 aracı sollaması faciaya davetiye çıkardı

Artvin'in Borçka ilçesinde tır sürücüsü, trafik kurallarını ihlal ederek 5 aracı hatalı bir şekilde solladı. Olay, başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü.

Borçka- Artvin yolunda tır sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayarak 5 aracı hatalı sollaması, şans eseri kazaya dönüşmedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde seyir halindeki bir araçtan kaydedilen görüntüler, trafikte yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Borçka-Artvin karayolunda ilerleyen bir tır sürücüsünün yaptığı sorumsuz ve hatalı sollama, adeta faciaya davetiye çıkardı.

Gidiş-geliş olarak tek şeritli ve virajlarla dolu olan karayolunda tır sürücüsünün, sollamaya kesinlikle uygun olmayan bir noktada önündeki 5 aracı peş peşe geçmeye çalışması, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Trafik kurallarının açıkça ihlal edildiği bu tehlikeli manevra, başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği olayda, tonlarca ağırlıktaki tırın karşı şeridi tamamen kapatması, olası bir çarpışmada ağır sonuçlar doğurabilecek nitelikteyken, karşı yönden araç gelmemesi büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
