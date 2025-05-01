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Borç Tartışması Sonucu Kayınvalidesini Öldürdü

Borç Tartışması Sonucu Kayınvalidesini Öldürdü
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Yozgat'ta borçları nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Kudret Polat'ı bıçaklayarak öldüren Y.O. polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Eskipazar Mahallesi'nde gerçekleşti ve kadın hastanede kurtarılamadı.

Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

YOZGAT - Yozgat'ta borçları yüzünden kayınvalidesiyle tartışan bir kişi kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gece Yozgat'ta Eskipazar Mahallesi'nde ki bir ikamette yaşandı. İddiaya göre, sanayi çarşısında dükkanı bulunan Y.O. ile kayınvalidesi Kudret Polat arasında sürekli borçlandığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Y.O'nun tartışma sırasında kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.O ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - 3.Sayfa
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