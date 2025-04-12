Bolvadin'de Motosiklet Sürücüleri İçin '1 Kural Bir Ömür' Eğitimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından '1 kural bir ömür' projesi çerçevesinde motosiklet kullanıcılarına eğitim verilip, reflektör ve kask dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı trafik Jandarması timleri tarafından "1 kural bir ömür" projesine devam ediyor. Ekipler bu çerçevede Bolvadin-Çay kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonlarına ait dijital billboardlarda afiş çalışması yaptı.

Denetim ve uygulamalarda bölgede seyahat eden motosiklet kullanıcılarına bilgilendirme çerçevesinde toplam 39 motosiklet kullanıcısına genel trafik kuralları anlatıldı, güvenli motosiklet sürüşü ile ilgili bilgilendirme yapılarak, kask dağıtımı yapıldı.

İcra edilen faaliyetlerde "1 kural bir ömür" temalı 2400 broşür dağıtımı yapılarak, 194 afiş, 11 branda asıldı. Lise ve yüksek öğretimi devam eden 617 öğrenci ile 913 motosiklet kullanıcısına trafik kuralları konulu eğitim verilirken, motosiklet ekipmanlarından kask, eldiven, diz, dirsek koruyucusunun önemi hakkında bilgiler verildi. Eğitim çalışması sonrası ekipler 214 reflektörlü yelek, 85 kask ve 1530 adet anahtarlık dağıttı. - AFYONKARAHİSAR