Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler

Para gönderdiği sevgilisini icraya verince bu hale getirdiler

Bolvadin'de Motosiklet Sürücüleri İçin '1 Kural Bir Ömür' Eğitimi

Bolvadin'de Motosiklet Sürücüleri İçin '1 Kural Bir Ömür' Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet kullanıcılarına genel trafik kurallarını öğretti ve güvenli sürüş için kask ile reflektör dağıttı. Proje kapsamında toplam 39 motosiklet kullanıcısına eğitim verildi, yanı sıra 2400 broşür ve çeşitli ekipmanlar dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından '1 kural bir ömür' projesi çerçevesinde motosiklet kullanıcılarına eğitim verilip, reflektör ve kask dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı trafik Jandarması timleri tarafından "1 kural bir ömür" projesine devam ediyor. Ekipler bu çerçevede Bolvadin-Çay kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonlarına ait dijital billboardlarda afiş çalışması yaptı.

Denetim ve uygulamalarda bölgede seyahat eden motosiklet kullanıcılarına bilgilendirme çerçevesinde toplam 39 motosiklet kullanıcısına genel trafik kuralları anlatıldı, güvenli motosiklet sürüşü ile ilgili bilgilendirme yapılarak, kask dağıtımı yapıldı.

İcra edilen faaliyetlerde "1 kural bir ömür" temalı 2400 broşür dağıtımı yapılarak, 194 afiş, 11 branda asıldı. Lise ve yüksek öğretimi devam eden 617 öğrenci ile 913 motosiklet kullanıcısına trafik kuralları konulu eğitim verilirken, motosiklet ekipmanlarından kask, eldiven, diz, dirsek koruyucusunun önemi hakkında bilgiler verildi. Eğitim çalışması sonrası ekipler 214 reflektörlü yelek, 85 kask ve 1530 adet anahtarlık dağıttı. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.