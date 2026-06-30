Düğünde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan, 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Bolvadin ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında alkol alan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların kendi imkanlarıyla hastanelere gittiklerini belirledi.

Kavgada silahla vurulan 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayda E.A. ile M.A.'nın boğazlarına aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandıkları, M.Ö. ile H.Ö.'nün ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandıkları öğrenildi.

Olayın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma çerçevesinde M.S.K., L.Ç., H.Ö., İ.A., M.A., C.Ü., E.A. ve M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı