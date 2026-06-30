Haberler

Düğünde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

Düğünde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan, 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Bolvadin ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında alkol alan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların kendi imkanlarıyla hastanelere gittiklerini belirledi.

Kavgada silahla vurulan 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayda E.A. ile M.A.'nın boğazlarına aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandıkları, M.Ö. ile H.Ö.'nün ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandıkları öğrenildi.

Olayın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma çerçevesinde M.S.K., L.Ç., H.Ö., İ.A., M.A., C.Ü., E.A. ve M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi
Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında üçüncü duruşma! Kardeşi: Ben de bugün acıyla güleceğim

3. duruşma başladı! Adliye önünde kardeşinden dikkat çeken sözler
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu