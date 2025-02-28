Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Bolvadin'de Dron Destekli Sürücü Denetimi Gerçekleştirildi

Bolvadin'de Dron Destekli Sürücü Denetimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, işçi ve öğrenci taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik dron destekli denetim düzenledi. Denetimlerde genel kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi, ciddi bir ceza uygulaması olmadı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri servis taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında işçi ve öğrenci taşımacılığı yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan araç sürücülerin evrakları kontrol edilirken aynı zamanda sürücülerin emniyet kemeri uygulamasına uyup uymadıkları, cep telefonu kullanımı gibi genel kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Denetimlerde sürücülerin genel olarak kurallara uydukları belirtilirken her hangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi.

Öte yandan, denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmamoğlu'ndan 14 kişiye suç duyurusu! Aralarında gazeteciler de var
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı
img

Dünya devinden Osimhen için Napoli'ye eşi benzeri görülmemiş teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanı şaşırttı: Davayı bizden alın

Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanından şaşırtan talep
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.