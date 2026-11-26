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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Çarşı Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi'nden çarşı istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki 06 SET 02 plakalı otomobil, meydandaki döner kavşakta ilerleyen K.A. yönetimindeki 03 KS 105 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen motosiklet sürücüsü K.A. yaralandı; araçlarda maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü K.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı