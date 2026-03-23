Bayram dönüşü trafiğinde zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili dönüşü trafiğinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde gece saatlerinde seyir halindeki 5 araç çarpıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Zincirleme kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlaması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı