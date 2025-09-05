Haberler

Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bolu-Mudurnu kara yolunda virajı alamayan hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Bolu- Mudurnu kara yolunda virajı alamayan hafif ticari araç, yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 20 AED 893 plakalı hafif ticari araç virajı alamayarak yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yan yattı. Kazada araç sürücüsü F.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

