Haberler

Bolu Mudurnu'da yıldırım düşen evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mudurnu'da yıldırım düşen evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karapınarkavağı köyünde sağanak sırasında bir evin üzerine yıldırım düştü ve çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Köy sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı, evde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Karapınarkavağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında Sabri Ö.'ye ait evin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet etmesinin hemen ardından evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan evi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alev alev yanan evdeki yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Onur Büyüktopçu'dan annesiyle ilgili yürek burkan itiraf: Eski günlerimizi arıyoruz

Annesinin hastalığını ilk kez açıkladı: Eski günlerimizi arıyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...

Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan kulüp satıldı
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti

Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı! 20 kilo birden verdi
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz

NATO'dan kan donduran tehdit: Her şeyi ama her şeyi yok ederiz
İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı

İncir kutusunda rüşvet skandalı! Müfettiş suçüstü yakalandı
Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

Kötü haberi verdi! Milyonlar isyan etti