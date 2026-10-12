Bolu Mudurnu'da yıldırım düşen evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Karapınarkavağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında Sabri Ö.'ye ait evin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet etmesinin hemen ardından evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan evi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alev alev yanan evdeki yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı