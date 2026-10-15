Haberler

Bolu Mudurnu'da yenilenen yolda 50 km/s hız sınırına uyum için radar denetimi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mudurnu'da yenilenen yolda 50 km/s hız sınırına uyum için radar denetimi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Mudurnu'da yenilenen ilçe giriş yolunda hızların yükselmesi ve kazaların artması üzerine polis radarlı hız denetimi başlattı. Hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu yerleşim içi güzergahta denetimlerle kazaların önlenmesi ve yaya güvenliği hedefleniyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yenilenen ilçe girişi yolunda araç hızlarının yükselmesi ve trafik kazalarının artması üzerine polis ekipleri tarafından radarlı hız denetimi başlatıldı.

Mudurnu ilçe girişinde bulunan yolun yenilenmesinin ardından bölgede seyreden araçların hızlarının yükseldiği ve buna bağlı olarak trafik kazalarında artış yaşandığı tespit edildi. Güzergah üzerinde yaşayan vatandaşlar ile iş yeri sahiplerinden gelen şikayet ve talepleri değerlendiren Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla harekete geçti. Polis ekipleri, yerleşim yeri içerisinde kalan ve hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu güzergahta trafik uygulamalarını sıklaştırarak radar cihazıyla hız kontrollerine başladı. Gerçekleştirilen denetimlerle muhtemel kazaların önüne geçilmesi, yayaların can güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor. Emniyet yetkilileri, yenilenen yolun sağladığı ulaşım kolaylığının trafik kurallarına uyularak güvenli biçimde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, sürücüleri özellikle konut ve iş yerlerinin yoğun olduğu kesimlerde hız sınırlarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

Azerbaycan'da tarihi protesto! Bakan Fidan da salonu terk etti
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu

İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!
Herzog'u Bakü'ye taşıyan uçak Türk hava sahasından geçti! İsrail'in talepte bulunmadığı ortaya çıktı

Herzog'u taşıyan uçak Türk hava sahasından geçti! İşte nedeni