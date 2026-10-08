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Bolu Mudurnu'da tır ile pikap çarpıştı, pikap sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

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Bolu Mudurnu'da tır ile pikap çarpıştı, pikap sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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Bolu Mudurnu'da Nallıhan Devlet kara yolunda tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiinde Nallıhan Devlet kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Cerrah (44) idaresindeki 06 DIL 841 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 MKD 962 plakalı tır çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü A.A. ile pikapta yolcu olarak bulunan R.O. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada ambulans içerisinde tedavisi yapılan tır sürücüsü A.A., "Önüme çıktı. Kaçamadım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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