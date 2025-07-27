Bolu-Mengen Kara Yolunda Feci Kaza: 3 Yaralı

Bolu-Mengen Kara Yolunda Feci Kaza: 3 Yaralı
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Bolu-Mengen kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu- Mengen kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mengen kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tepetaklak olan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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