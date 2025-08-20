Bolu Mengen'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 7 helikopter ve 145 personel ile yangına havadan ve karadan müdahale sürmektedir.

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile yayılırken, 7 helikopterle söndürme çalışmalarına havadan destek veriliyor.

Yangın, 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü D750 kara yolu kenarı mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken Bolu Valiliği yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar köyü D750 kara yolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine valiliğimizin koordinesinde; orman, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir" denildi.

Yangına; 7 helikopter, 23 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 145 personelle müdahale sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
