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Bolu Kıbrıscık'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler 2 arazözle müdahale ediyor

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyünde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İlk ekiplerin 2 arazözle başlattığı müdahaleye takviye olarak bölgeye 4 arazöz daha yönlendirildi, takviye ekiplerin olay yerine intikali sürüyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyünde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Karacaören köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ilk ekipler, 2 arazöz ile alevlerin yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Yangının kontrol altına alınabilmesi ve büyüme riskine karşı bölgeye takviye olarak 4 arazöz daha yönlendirildi. Takviye ekiplerin olay yerine intikalinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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