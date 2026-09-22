Bolu İl Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan yeni araçlar dualarla hizmete girdi

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere temin edilen yeni hizmet araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Bolu'da asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna yeni araçlar dahil edildi. Yeni hizmet araçları için Bolu Polisevi'nde koyun kesim programı düzenlendi. Programa İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve emniyet personeli katıldı. Programda, yeni araçların kazasız, belasız ve hayırlı hizmetlerde kullanılması temennisinde bulunuldu. Edilen duaların ardından kurban kesildi. Yeni hizmet araçları, il genelinde görev yapan ilgili emniyet birimlerinin kullanımına sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı