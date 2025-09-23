Haberler

Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor

Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmanın ikinci gününe, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Dün görülen duruşmada sanıklar, davaya, birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Duruşmanın ikinci gününde de 3 farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna gelen müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları polis ekipleri tarafından adeta didik didik aranıyor. Davanın bugün görülen duruşmasında birleşen iddianameye ve celse arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanlarını vermeye başladı. - BOLU

