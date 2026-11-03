Bolu Gerede'de yolcu otobüsünün motorunda çıkan yangın söndürüldü, yaralanan yok

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Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Gerede ilçesi Bolu-Karabük kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait 34 FEH 534 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı