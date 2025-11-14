Bolu Gerede'de Kar Yağışı Başladı
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde görüldüğü bölgede sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, Karayolları ekipleri güzergahta hazır bekliyor. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa