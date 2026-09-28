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Bolu Gerede'de elektrik teline çarpan kuş yanarak düştü, anız yangını çıktı

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Bolu Gerede'de elektrik teline çarpan kuş yanarak düştü, anız yangını çıktı
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Danışmentler köyünde, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerine çarpan kuşun yanarak düşmesi sonucu anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, kuş telef oldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde elektrik tellerine çarpan kuş nedeniyle anız yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Danışmentler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerine çarpan kuşun yanarak düşmesi sonucu arazideki anızlar alev aldı. Alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kuş ise telef oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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