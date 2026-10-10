Bolu Dörtdivan'da çıkan ot yangını itfaiye ve orman ekiplerince büyümeden söndürüldü

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Dörtdivan ilçesine bağlı Bayramlar Mahallesi Pompalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı