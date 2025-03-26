Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası soruşturmasında otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE İKİ KIZI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ise faciaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıkmış; raporda "Otel sahipleri, eksiklikleri bilerek gidermedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Özel İdaresi, görevini gereği gibi yapmadı" ifadeleri yer almıştı.

Hem belediyenin hem de bakanlığın yetersiz kaldığı belirtilen raporda, "Bolu Belediyesi İtfaiyesi, denetimleri yetersiz ve özensiz şekilde gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yetersiz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı" denilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22'si tutuklanmıştı.