Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü celsenin ilk gününde açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Bütün savunmalar bittikten sonra karar çıkacaktır. Son celse olacağını umuyoruz" dedi.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 3'üncü duruşmasının ilk gününe, 20'si tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, otel yangını davasına ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Esasa ilişkin savunmalarını bitirecek"

Barut, esasa ilişkin savunmaların bugün biteceğini beklediklerini belirterek, "Bugün Grand Kartal Otel davasının 3'üncü duruşması. Biliyorsunuz, daha önceki duruşmada savcılık makamı mütalaasını vermişti. Bir kısım sanıkların cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün taraflar savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı iddialarını sunacaklar. Bir kısım müştekiler ve sanık tarafları, kovuşturmanın geliştirilmesi yolunda taleplerde bulunuyor. Özellikle bildiğiniz gibi, bakanlık personelinin ve soruşturma izni verilen personelin bu davayla birleştirilmesi isteniyor. Birleştirilip birleştirilmeyeceğine, karara çıkıp çıkmayacağına hakim karar verecek. Sanıklar ve sanık müdafileri bugün esasa ilişkin savunmalarını bitirecek" dedi.

"Hak ettiği cezanın en yüksek ceza alması tarafındayız"

Sinan Barut, hak edenlerin en büyük cezayı almasını istediklerini belirterek, "Eğer dosyanın geliştirilmesi, kovuşturmanın genişletilmesi talebi yerinde olmazsa, bugün değil ama bundan sonraki 3'üncü duruşmanın 2'nci veya 3'üncü gününde muhtemelen kararın çıkacağını düşünüyoruz. Biz her zaman diyoruz ki adalet kişilere değil, hakkaniyete hizmet eder. Kişi kim olursa olsun, sorumlu kimse hak ettiği cezanın en yüksek cezayı alması tarafındayız. Bir nebze mağdur ailelerin yüreklerine su serpilmesi için sorumluların alması gereken en ağır cezayı almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son celse olacağını umuyoruz"

Barut, son duruşma olmasını beklediklerini de ifade ederek, "Katılım fazla ama dediğimiz gibi bugün muhtemelen celse bitmeyecektir. Yarın, hatta 29 Ekim arası verildikten sonra perşembe ve cuma günü de devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer duruşma hızlı ilerlerse, yarın akşama kadar bitirmeye çalışacaklarını başkan beyle yaptığımız görüşmede bize söylemişti. Tabii bütün savunmalar bittikten sonra karara çıkacaktır ama bu üçüncü celsenin son celse olacağını umuyoruz" diye konuştu. - BOLU