TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğun kar esareti: Yolda kalan araçlar trafiği aksatıyor

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan tırlar ve meydana gelen araç kaymaları ulaşımı aksattı. Bölgede trafik zaman zaman tek şeritten sağlanıyor.

Bolu'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu'nun en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte zemin karla kaplanırken, özellikle rampalarda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bolu Dağı Tüneli geçişinde Düzce-Bolu il sınırında bazı tırların yolda kalması ve kayan araçlar nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bölge bölge tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri güzergahı açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan, kar yağışının şiddetini artırması üzerine Bolu Valiliği tedbirler aldı. Hem TEM Otoyolu hem de D-100 kara yolunun Bolu geçişinden İstanbul ve Ankara istikametine ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tır ve kamyonlar, yol güzergahındaki dinlenme tesisleri ve park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekiplerinin güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor. - BOLU